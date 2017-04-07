Поставщики продуктов в РФ обвинили ритейлеров в накрутке цен

Российские компании-поставщики продуктов заявили, что в 2017 году ритейлеры вдвое увеличили наценки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга, проведенного «Опорой России».

Газета отмечает, что по новым договорам поставщики отдают товар со скидкой до 30 процентов, однако снижения цен не произошло.

«По информации поставщиков, если в 2016 году средний размер торговой наценки в федеральных торговых сетях варьировался в диапазоне от 25 до 40 процентов, то в 2017 году размер торговой наценки составляет 50–70 процентов», - говорится в отчете «Опоры России».

Ритейлеры заявили, что такая ситуация сложилась из-за запрета брать с поставщиков плату за дополнительные услуги. Введенные в законодательство поправки запрещают брать с поставщиков любые виды сборов, кроме премии в 5 процентов за услуги или объемы проданной продукции. До этого взымалась бэк-маржа — плата за обязательные маркетинговые, информационные и прочие услуги в размере 20–40 процентов от стоимости товара.

Теперь при перезаключении договоров ритейлеры в обмен на отказ от бэк-маржи стали требовать с поставщиков скидок до 30 процентов, на что тем пришлось согласиться, отметили в «Опоре России».