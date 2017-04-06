Минтруд назвал самые востребованные профессии в 2017 году

Юристам, научным работникам, врачам, а также квалифицированным специалистам в сфере промышленности, строительства и транспорта будет несложно найти работу в 2017 году. А вот профессионалы в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы в этом году, согласно данным Минтруда , напротив, рискуют остаться нетрудоустроенными. О самых перспективных и невостребованных профессиях этого года — в материале RT.

Больше всего в 2017 году работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и гуманитарных областей. Такие данные RT предоставили в Министерстве труда Российской Федерации.

По информации ведомства, среди наиболее востребованных на рынке труда профессионалов также можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства и транспорта. А вот работники бизнес-сферы, менеджеры и документоведы чаще остальных остаются незанятыми в России.

«По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей. Среди безработных специалистов среднего уровня квалификации — служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом, обслуживанием», — объяснили в Минтруде.

РИА Новости

При этом в ведомстве добавили, что в настоящее время в России нет предпосылок для роста безработицы. Сейчас её уровень составляет 5,6% от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, в 2017 году уровень безработицы не превысит 5,8-5,9%.

Ведущий специалист пресс-службы Superjob.ru Сергей Денисенко объяснил, почему служащие, работающие с документами, и высококвалифицированные специалисты рискуют в 2017 году потерять работу.

«Внедрение автоматизации и роботизации поставит в зону риска специалистов, задействованных в бумажном документообороте и другие массовые позиции, не требующие высокой квалификации: специалистов колл-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров с минимальным опытом работы по данной позиции, специалистов», — объяснил он RT.

В компании также отметили, что спрос будет расти на IT-специалистов: мобильных разработчиков, специалистов по кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других областях.

Профессионализм спасёт от безработицы

Заместитель главного врача по хирургии детской больницы им. З. А. Башляевой Виктор Шеин рассказал RT, что доктора высшей квалификации всегда были востребованы, и сейчас на периферии действительно есть дефицит кадров.

«Наша специальность всегда была востребована. Когда я поступал в институт, у нас конкурс был до 10 человек на место. Сейчас тоже конкурс большой, но поступить легче, есть платные места, — вспоминает Виктор Шеин. — Правда, на периферии не всегда хватает врачебных кадров. В крупных городах с этим дела обстоят лучше».

По словам заслуженного врача России, чтобы получить высшую категорию, доктору необходимо около 15 лет. Таким образом, стать врачом высшего уровня квалификации, которые так востребованы в этом году на рынке труда, доктор может не раньше 33-х лет.

РИА Новости

Руководитель отдела образования «Молодых юристов России» Алексей Ковалёв согласен с данными Минтруда. Он отмечает, при большом количестве людей с юридическим образованием на рынке, самыми востребованными остаются качественные специалисты в области права. По его словам, сейчас в России около 80% выпускников юридических факультетов работают не по специальности. По его мнению, это происходит, потому что молодые люди неосознанно выбирают эту специальность и из-за того, что достаточный уровень подготовки дают не во всех вузах.

Алексей Ковалёв рассказал RT, что зарплата юриста зависит от его специализации, уровня вуза, который он закончил, знания языка и других параметров. Так, молодой юрист, который свободно владеет английским и другим иностранным языком, стажировался в крупной компании и окончил престижный университет, может в начале своей карьеры претендовать на зарплату до 140 тыс. рублей.

«Такой специалист на старте своей карьеры в крупной международной компании может рассчитывать на зарплату 2-2,5 тыс. долларов (около 112-140 тыс. рублей. — RT) в Москве», — говорит эксперт.

РИА Новости

Первый заместитель исполнительного директора «Ассоциации менеджеров» Вадим Ковалёв не согласен с тем, что профессия менеджера — одна из самых невостребованных на рынке труда. По его мнению, управленческих кадров на рынке труда стало значительно меньше в последние годы, а грамотные менеджеры и вовсе — «штучный товар».

«Постоянно актуальными являются менеджеры в какой-то определённой области, которые понимают специфику отрасли. Особенно в сфере ретейла и энергетике, например, в «Росатоме» , отмечает он, — количество вакансий для высшего менеджмента за последний год в России выросло на 44%».

По его словам, молодые специалисты в сфере менеджмента могут рассчитывать на зарплату в 30-45 тыс. рублей.