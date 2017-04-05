Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля

В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse прошла проверка в отношении сотрудников, подозреваемых в манипуляциях с курсом рубля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в кредитной организации.

По словам собеседников издания, также проводилось расследование в отношении офшорных компаний и ряда внешних финансистов. Для этого Credit Suisse начал внутреннюю проверку и нанял несколько внешних консультантов. Проверка затронула валютное подразделение московского офиса Credit Suisse, которое курировали управляющий директор Валерий Пушня и глава отдела торговли на валютных и денежных рынках банка Дмитрий Синицын , покинувший организацию в середине 2015 года.

Источники Forbes заявили, что банк заинтересовало возможное участие сотрудников в схеме под названием «паровоз». Ее суть заключается в том, что на валютном рынке формируется картель на уровне валютных трейдеров, которые манипулируют курсом рубля в отдельные периоды. Например, в моменты продаж долларов крупными экспортерами.

Речь идет об операциях 2011-2015 годов. В этот период трейдеры могли искусственно фиксировать котировки на нужном им уровне, обеспечивая доход кредитным организациям или лично себе.

По данным Forbes, в отдельные периоды под контролем картеля оказывалось около трети сделок с парой рубль-доллар на Московской бирже . В сделках якобы участвовали клиенты-контрагенты банка: кипрская компания Dissima и британская Intra Solutions.

В итоге в Credit Suisse назвали утверждения о существовании схемы необоснованными и подчеркнули, что банк нетерпимо относится к неправомерному поведению и работает в соответствии с законами.