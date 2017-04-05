Греф и Набиуллина поспорили с Кудриным о качестве государственной кадровой политики

«Переход к модели управления через Agile повышает производительность в разы общей системы госуправления.. Я согласен, что если не решим эту проблему, то тогда все наши заверения, предложения, красивые бумаги останутся просто декларациями. Спасибо, мы еще вернемся. Это одна из важнейших структурных реформ», - сказал Кудрин.

Греф подчеркнул, что детализация большого количества реформ не решает проблему эффективного управления в госсекторе. «Можно сколько угодно сейчас делать структурных программ по проведению реформ банковской системы, проведению монетарной политик и детально расписать каждый шаг, который должен сделать Центральный банк ... Потом на место главы Центрального банка назначить Сергея Юрьевича Глазьева », - парировал он.

«Последний слайд вашей презентации - это кадры. Вы сказали, что работа с кадрами пока не поставлена на государственном уровне... Я тогда соглашусь, спасибо за поправку», - резюмировал Кудрин.