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Греф и Набиуллина поспорили с Кудриным о качестве государственной кадровой политики

Греф и Набиуллина поспорили с Кудриным
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Президент Сбербанка Герман Греф в ходе Биржевого форума 2017 поспорил с главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным о качестве и перспективах государственной кадровой политики.
«Переход к модели управления через Agile повышает производительность в разы общей системы госуправления.. Я согласен, что если не решим эту проблему, то тогда все наши заверения, предложения, красивые бумаги останутся просто декларациями. Спасибо, мы еще вернемся. Это одна из важнейших структурных реформ», - сказал Кудрин.
Греф подчеркнул, что детализация большого количества реформ не решает проблему эффективного управления в госсекторе. «Можно сколько угодно сейчас делать структурных программ по проведению реформ банковской системы, проведению монетарной политик и детально расписать каждый шаг, который должен сделать Центральный банк... Потом на место главы Центрального банка назначить Сергея Юрьевича Глазьева», - парировал он.
«Последний слайд вашей презентации - это кадры. Вы сказали, что работа с кадрами пока не поставлена на государственном уровне... Я тогда соглашусь, спасибо за поправку», - резюмировал Кудрин.
Председатель ЦБ Эльвира Набиулина поддержала позицию Грефа. «Именно качество управления позволит нам отбирать наилучшие решения и реализовывать их», - сказала она.
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Сергей Глазьев Алексей Кудрин Герман Греф Эльвира Набиуллина
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