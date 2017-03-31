Энергетики предложили изменить взимание долгов за ЖКХ

В России предлагают изменить жилищное законодательство. С такой инициативой выступили представители ресурсоснабжающих компаний. Об этом сообщает ТАСС

«Есть предложение по повышению эффективности взыскания долгов, которое очень активно сейчас обсуждается. Идея в том, чтобы привязать задолженность по коммунальным услугам не к собственнику квартиры, а непосредственно к самой квартире», - заявила заместитель гендиректора по правовым вопросам АО «Газпром теплоэнерго» Юлия Врублевская.

Свое заявление Врублевская сделала на круглом столе «Неплатежи в ЖКХ», прошедшем в Самаре. Представитель компании отметила, что должники зачастую пользуются лазейкой в законе и продают квартиру. Согласно законодательству, новый собственник квартиры не несет ответственности за долги предыдущего хозяина. Если изменения будут внесены, долг скажется на стоимости квартиры. В мероприятии приняли участие представители власти, главы энергетических предприятий, юристы.