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Энергетики предложили изменить взимание долгов за ЖКХ
В России предлагают изменить жилищное законодательство. С такой инициативой выступили представители ресурсоснабжающих компаний. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть предложение по повышению эффективности взыскания долгов, которое очень активно сейчас обсуждается. Идея в том, чтобы привязать задолженность по коммунальным услугам не к собственнику квартиры, а непосредственно к самой квартире», - заявила заместитель гендиректора по правовым вопросам АО «Газпром теплоэнерго» Юлия Врублевская.
Свое заявление Врублевская сделала на круглом столе «Неплатежи в ЖКХ», прошедшем в Самаре. Представитель компании отметила, что должники зачастую пользуются лазейкой в законе и продают квартиру. Согласно законодательству, новый собственник квартиры не несет ответственности за долги предыдущего хозяина. Если изменения будут внесены, долг скажется на стоимости квартиры. В мероприятии приняли участие представители власти, главы энергетических предприятий, юристы.
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