Банк из топ-100 ограничил выдачу вкладов клиентам

Росэнергобанк ввел процедуру предварительной записи клиентов для снятия наличных. Данная мера вызвана техническим сбоем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

«Денежные средства свыше 500 тыс. руб. необходимо заказать за пять рабочих дней, от 150 тыс. до 500 тыс. руб. — за три рабочих дня в связи с оптимизацией работы офисов. Это временный регламент, у нас возникли некоторые технические сбои», — заявили в пресс-службе банка.

Представитель кредитной организации отметил, что сумму до 150 тысяч рублей можно забрать день в день. С проблемами столкнулись юридические лица при безналичных переводах. В пресс-службе обещали решить проблемы в ближайшее время. Росэнергобанк занимает 90-ю строчку по размерам активов в российской банковской системе.