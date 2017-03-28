Лукойл рассматривает продажу трети АЗС в России

ЛУКОЙЛ может продать около 700 своих автозаправочных станций (АЗС) в центральной части России, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. ЛУКОЙЛ владеет 2544 автозаправками в России (это 21% от общего числа АЗС в России), изучает возможность продажи до 30% этой сети. Речь идет о продаже практически всей сети в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях и часть активов Московской области, а также Чувашии. Однако отмечается, что переговоров с конкретными покупателями пока не ведутся.

Причиной рассмотрения такой возможности в компании стало падение рентабельности, заявил источник издания. В 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тыс. руб. с тонны реализуемого топлива, а по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов уменьшилась в 25 раз — до 8 руб. за тонну. Ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года — 10,13 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо выросли до 6,8 тыс. руб. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть сохранением размера акцизов заполнили дыры в дорожных фондах.

Помимо роста налоговой нагрузки прибыльность заправок падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин. «Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим»,— сказал собеседник издания.

Подробнее о ценах на бензин читайте в материале «Ъ» «Цены на бензин тянутся вверх».