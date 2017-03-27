Новый мировой кризис начнется с американских пенсий

Пенсионные фонды США, обеспечивающие «безбедную старость американцев», больше не могут платить пенсионерам так много, как раньше. Об этом сообщают «Вести.Экономика».

Как отмечает издание, почти миллион работающих и вышедших на пенсию американцев столкнулись с крахом своих пенсионных планов. В частности, проблемы возникли у членов пенсионного плана правительства штата Южная Каролина. В план входят 550 тысяч бывших государственных служащих. По данным «Вести.Экономика», эти люди потеряли около 24,1 миллиарда долларов (примерно 1,4 триллиона рублей).

Кроме того, с похожей проблемой столкнулись «синие воротнички», включая 100 тысяч шахтеров, долг перед которыми у фондов составляет 6 миллиардов долларов (более 341 миллиарда рублей) по плану United Workers of America.

«Вести.Экономика» подчеркивают, что речь пока не идет о том, что будущие пенсионеры останутся без денег: они будут получать пенсию, но меньшую, чем рассчитывали. Однако провал пенсионной системы негативно повлияет на весь банковский сектор, так как доверие к финансовой системе рухнет, что и станет толчком для крупнейшего мирового кризиса. По расчетам издания, кризис может наступить через 17 лет, когда механизм поддержки пенсионеров полностью перестанет работать.

Крах пенсионной системы в крупнейшей экономике мира может вызвать масштабную волну паники и бегства из активов наподобие кризиса 2008-2009 годов.

Мировой экономический кризис 2008 года развился с финансового кризиса, начавшегося в США. Ситуацию спровоцировали провалы в финансовом регулировании, нарушения в области корпоративного управления, чрезмерно высокая задолженность домохозяйств, широкое распространение «экзотических» ценных бумаг и рост нерегулируемой теневой банковской системы.