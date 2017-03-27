Определен новый фактор поддержки рубля вместо нефти

По мнению Суверова, нефть в ближайшее время продолжит снижаться из-за серьезного роста буровой активности в США. «[Нефть] может упасть в район 45 долларов за баррель - это вполне вероятный сценарий», - отметил он. При этом аналитик считает, что на фоне дешевеющей нефти рублю не грозит падение из-за спроса иностранных инвесторов на российские активы.

«Снижение ставки ЦБ - негативный фактор для рубля, и регулятор практически констатировал, что будет снижать ставку далее. А это будет способствовать росту спроса иностранных инвесторов на российские активы», - пояснил Суверов. В результат, по его мнению, российская валюта может укрепиться до 55 рублей за доллар.

В пятницу, 24 марта, рубль продолжал расти в течение всего торгового дня на дорожающей нефти. Баррель нефти марки Brent пытался пробить отметку в 51 доллар. Официальный курс доллара на сегодня, 27 марта, составляет 57,42 рубля. Евро, по официальной версии, стоит 61,86 рубля.