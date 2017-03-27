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Определен новый фактор поддержки рубля вместо нефти
Начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов рассказал, что влияние нефти на рубль ослабло. Об этом сообщает «Российская газета».
По мнению Суверова, нефть в ближайшее время продолжит снижаться из-за серьезного роста буровой активности в США. «[Нефть] может упасть в район 45 долларов за баррель - это вполне вероятный сценарий», - отметил он. При этом аналитик считает, что на фоне дешевеющей нефти рублю не грозит падение из-за спроса иностранных инвесторов на российские активы.
«Снижение ставки ЦБ - негативный фактор для рубля, и регулятор практически констатировал, что будет снижать ставку далее. А это будет способствовать росту спроса иностранных инвесторов на российские активы», - пояснил Суверов. В результат, по его мнению, российская валюта может укрепиться до 55 рублей за доллар.
В пятницу, 24 марта, рубль продолжал расти в течение всего торгового дня на дорожающей нефти. Баррель нефти марки Brent пытался пробить отметку в 51 доллар. Официальный курс доллара на сегодня, 27 марта, составляет 57,42 рубля. Евро, по официальной версии, стоит 61,86 рубля.
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