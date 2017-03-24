Эксперты: власти ослабят рубль в середине лета

Сильный рубль приводит к сокращению налоговых поступлений, поэтому властям придется запустить механизм его ослабления. Вероятнее всего, это произойдет летом. Такое мнение высказал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

«Сильный рубль запускает негативные процессы в экономике, в том числе — сокращение налоговых поступлений, увеличивая размер бюджетного дефицита. Ослаблять рубль придется в этом году», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, скорее всего, это будет «в середине лета, когда накопятся проблемы со сбором налогов, и когда это будет не так заметно для населения, которое отдохнет, накупается в море, напьется коктейлей и вернется в города, а цены на продукты питания будут находиться близко к сезонным минимумам».