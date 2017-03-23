Детей и чиновников будут лучше кормить

Чиновники будут обращать меньше внимания на цены при госзакупках продуктов питания. Минсельхоз разработал законопроект, по которому значимость критерия стоимости для этой категории закупок снизится вдвое: до 30–40% с нынешних 70%. Это позволит закупать продукты более высокого качества для школ и больниц и оградить детей и пациентов от фальсификата. Новация должна распространиться и на другие случаи госзакупок продовольствия — например, для протокольных мероприятий.

Минсельхоз разработал поправки в законодательство о госзакупках, которые позволят покупать за бюджетные деньги продукты питания лучшего качества. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

По предложению Минсельхоза, «предлагается снизить значимость стоимостных критериев цены при закупках продуктов питания до 30–40%» и ввести дополнительные требования к исполнителям. В перечень дополнительных требований к участникам закупок пищевой продукции может быть включена обязательная сертификация компании по ГОСТу «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». Кроме того, при закупках будут учитывать наличие у поставщика квалифицированного персонала (поваров, технологов, диетологов) и специализированного оборудования. Значимость «нестоимостных» критериев оценки составит не меньше 60% вместо нынешних 30%.

— Данные изменения позволят отсечь недобросовестных участников торгов и исключить лишние посреднические звенья. В настоящее время проекты нормативно-правовых документов прошли первый этап межведомственного согласования и дорабатываются с учетом полученных замечаний, — сказали в пресс-службе Минсельхоза.

Минэкономразвития , курирующем госзакупки, отметили, что направили отрицательный отзыв на инициативу Минсельхоза в декабре 2016 года.

— Из Минсельхоза до настоящего времени не поступала их позиция с учетом полученных замечаний, — отметили в МЭР.

В пресс-службе Минфина отметили, что проект не относится к компетенции министерства, поэтому участия в обсуждении представители ведомства не принимали, согласовав документ «в пределах компетенции».

По словам собеседников «Известий», близких к Минсельхозу, нововведение разрабатывалось для того, чтобы обеспечить наиболее качественным питанием незащищенные слои населения — например, школьников или пациентов больниц.

— Чтобы дети пили молоко, а не пальмовое масло, нужно, чтобы ключевым критерием было качество продукта, а не цена, — пояснил собеседник, знакомый с ходом разработки документа.

В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что ведомством «разработана и реализуется Концепция развития внутренней продовольственной помощи, одним из основных направлений которой является организация социального питания в медицинских и образовательных учреждениях».

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подтвердил, что сейчас по самой низкой цене зачастую закупаются продукты плохого качества.

— Как можно добиться максимального снижения цены? Использовать более дешевое сырье и упрощать процедуру производства, и на выходе это уже не всегда заявленный продукт. Самый яркий пример — использование пальмового масла вместо молочного жира. Причем в этом случае нет точных методов определения того, что использовал производитель, — отметил Петр Шелищ.

При этом эксперт считает логичным определение поставщика по наиболее оптимальному соотношению качества и цены, а не одному из этих критериев. Однако нечеткость критериев качества, по словам Петра Шелища, несет высокий коррупционный риск.

Ранее в правительстве обсуждалась возможность учитывать при госзакупках маркировку «Знаком качества» (выданным правительственным АНО «Роскачество») как «нестоимостного» критерия оценки товаров. Правительство давало Минэкономразвития поручение подготовить соответствующие рекомендации, однако позже от идеи отказались. Чиновники пришли к выводу, что предоставление­ преимущества участникам, прошедшим сертиф­икацию, носящую добро­вольный характер, противоречит закону о контрактной системе.