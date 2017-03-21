Сбербанк введет плату за снятие наличных для сторонних клиентов. С таким заявлением выступил Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. Его слова приводит ТАСС

«Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — заявил Греф.

Ранее платежная система Visa разрешила банкам, владеющим собственными банкоматами, взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств. Такая мера была принята для стимуляции безналичных расчетов. Соответствующее письмо было направлено банкам 7 февраля.

По данным СМИ, подобное изменение может ввести в ближайшее время и система Mastercard. В компании информацию комментировать отказались.