Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Сбербанк введет плату за снятие наличных
Сбербанк введет плату за снятие наличных для сторонних клиентов. С таким заявлением выступил Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. Его слова приводит ТАСС.
«Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась», — заявил Греф.
Ранее платежная система Visa разрешила банкам, владеющим собственными банкоматами, взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств. Такая мера была принята для стимуляции безналичных расчетов. Соответствующее письмо было направлено банкам 7 февраля.
По данным СМИ, подобное изменение может ввести в ближайшее время и система Mastercard. В компании информацию комментировать отказались.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Коммерсант
-
Коммерсант