Россия урегулировала долги бывшего СССР

Россия урегулировала советскую задолженность перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, связанным с товарооборотом между СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам подписания межправительственного соглашения. Это последний долг бывшего СССР.

«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в вышеуказанном меморандуме (по урегулированию задолженности перед бывшими республиками СФРЮ. – RNS). В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления cоглашения в силу», — уточнил Сторчак.