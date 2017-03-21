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Россия урегулировала долги бывшего СССР
Россия урегулировала советскую задолженность перед Боснией и Герцеговиной по расчетам, связанным с товарооборотом между СССР и бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам подписания межправительственного соглашения. Это последний долг бывшего СССР.
«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в вышеуказанном меморандуме (по урегулированию задолженности перед бывшими республиками СФРЮ. – RNS). В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления cоглашения в силу», — уточнил Сторчак.
В 2011-2016 годах Россия погасила аналогичную задолженность перед Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией. Долги урегулированы в рамках подписанного в 2003 году меморандума и касаются требований СФРЮ к бывшему СССР: остаткам по счетам Народного банка Югославии во Внешэкономбанке, предъявленным государствами-правопреемниками СФРЮ процентам по госкредиту на 555 млн клиринговых долларов, задолженности по экспортным поставкам в СССР, а также задолженности СФРЮ перед СССР. Требований пересчитываются по курсу 1 клиринговый доллар = 0,625 доллара США.
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