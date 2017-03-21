СМИ узнали о двух новых налогах

Правительство задумалось над возвращением налога с продаж, чтобы не повышать НДС до 22 процентов. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть федеральных чиновников.

Один из собеседников газеты пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.

По словам другого чиновника, этот сбор не будет превышать 2-3 процента.

Источники газеты отмечают, что администрировать новый налог будет легко из-за закона об обязательном переходе на новую кассовую технику. Часть сбора предлагают зачислять в муниципальный бюджет, тогда местные власти будут заинтересованы в установке новых касс в розничной торговле. С июля 2017 года продавцы, использующие кассы, будут обязаны заменить аппараты на те, которые способны подключаться к интернету и автоматически передавать информацию в налоговую службу

Решение о введении нового налога будет принято после мая 2018 года, отмечают «Ведомости».