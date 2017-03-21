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СМИ узнали о двух новых налогах
Правительство задумалось над возвращением налога с продаж, чтобы не повышать НДС до 22 процентов. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть федеральных чиновников.
Один из собеседников газеты пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе: это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.
По словам другого чиновника, этот сбор не будет превышать 2-3 процента.
Источники газеты отмечают, что администрировать новый налог будет легко из-за закона об обязательном переходе на новую кассовую технику. Часть сбора предлагают зачислять в муниципальный бюджет, тогда местные власти будут заинтересованы в установке новых касс в розничной торговле. С июля 2017 года продавцы, использующие кассы, будут обязаны заменить аппараты на те, которые способны подключаться к интернету и автоматически передавать информацию в налоговую службу.
Решение о введении нового налога будет принято после мая 2018 года, отмечают «Ведомости».
Кроме того, на долги россиян стал распространяться подоходный налог. Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о неоплаченных услугах уже отправляются в налоговую инспекцию, и с них придется заплатить подоходный налог (13 процентов). «Ростелеком» сообщил клиентам, что «в связи с изменением федерального законодательства полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от 3-х лет) признаются получением экономической выгоды пользователем». Такое же уведомление опубликовал «Билайн». В марте министр финансов Антон Силуанов предложил повысить налог на добавленную стоимость до 22 процентов с нынешних 18 процентов, при этом снизив ставку страховых взносов с 30 процентов до 22 процентов.
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