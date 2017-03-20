Силуанов рассказал о возможностях, которые дает сильный рубль

Рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12%, и это дает Минфину РФ возможность до конца текущего года купить валюту на сумму не менее 1 миллиарда долларов сверх тех операций, которые он делает для пополнения Резервного фонда, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов

"Считаю, что он (рубль – ред.) переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%", — сказал министр. Он напомнил, что Минфин в марте купил у ЦБ 500 миллионов долларов для исполнения текущих обязательств по внешнему долгу. По словам министра, текущие условия очень выгодны для таких операций.

"Мы уже купили 500 (миллионов долларов — ред.) и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства", — сказал он.

"У нас есть еще потребность для выполнения наших обязательств по долгу, по внешним валютным обязательствам. Есть еще возможность купить не меньше 1 миллиарда долларов (до конца года — ред.)", — заявил министр. "Но не факт, что мы ею воспользуемся", — подчеркнул он.

Силуанов добавил, что речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.