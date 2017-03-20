Исследование: россияне теряют более 4 тысяч рублей в год из-за контрсанкций

Граждане России ежегодно теряют около 4380 рублей из-за российских контрсанкций. Об этом говорится в мониторинге, подготовленном Институтом экономической политики Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академии внешней торговли.

"Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (с 2014 по 2016 годы – "Газета.Ru") составили в среднем 4380 рублей в год", - сказано в исследовании.

Как отмечают эксперты, при отсутствии санкций стоимость набора санкционных товаров была бы ниже текущих значений примерно на 3%.

Ранее сообщалось, что россиян стали меньше беспокоить санкции Запада.