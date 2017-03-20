Исследование: продуктовое эмбарго обходится россиянам почти в 5 тысяч рублей ежегодно

Россияне в среднем теряют по 4,4 тысячи рублей в год от продуктового эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в качестве ответной меры на санкции Запада, сообщается в исследовании экономической ситуации экспертов РАНХиГС , Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Авторы изучали период с 2014 по 2016 год. Расчеты проводились на основе сравнения фактических и прогнозных цен, которые могли бы быть в том случае, если бы Россия не ввела контрсанкции.

"При неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного набора товаров дополнительные расходы на душу населения за исследуемый период (август 2014 — декабрь 2015) составили в среднем 4380 руб. в год", — говорится в докладе.

Таким образом, если бы Россия не ответила на западные санкции, цены были бы ниже на 3%. Вместе с тем, в исследовании утверждается, что Россия смогла нарастить производство продовольствия и сельхозпродукции на $4 млрд.

Кроме того, стоимость набора несанкционных товаров была бы ниже 2,9%.

Самое сильное влияние от санкций пришлось на первые 6–12 месяцев, после чего ускорение инфляции и снижение объемов потребления начало сокращаться.

"Этот факт является существенным с точки зрения реализации политики импортозамещения: введение эмбарго дает преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается", — указано в докладе.

Авторы исследования добавляют, что влияние продуктового эмбарго Москвы на цены в 2016 году "должно было сойти на нет либо сильно сократиться".