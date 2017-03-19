Рубль набивает цену

Рубль вновь укрепляется на фоне решения ФРС США о повышении процентной ставки и коррекции цен на нефть, а также повышения прогноза S&P долгосрочному рейтингу России в иностранной валюте. Как долго будет расти рубль, и не переоценен ли он?

В пятницу вечером доллар стоил 57 рублей, за евро давали менее 61,5 рубля. Укрепление рубля к концу недели произошло на фоне решения Федрезерва США о повышении базовой процентной ставки и небольшой коррекции вверх нефтяных цен. Дополнительным драйвером роста российской валюты стало решение рейтингового агентства S&P повысить прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте со «стабильного» до «позитивного уровня». При этом сам рейтинг остался «мусорным». Информация пришла уже после закрытия торгов на Московской бирже , где пара доллар-рубль стоила чуть ниже 58-ми, а евро-рубль — более 62 рублей. В течение недели за доллар в моменте давали более 59,5 рубля. Евро превышал 63,5. В центре внимания инвесторов и заседание ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет в ближайшую пятницу. Большинство ждет ее снижения. Рубль может еще чуть-чуть подрасти, считает связи портфельный менеджер Александр Крапивко

Александр Крапивко портфельный менеджер:

«Идет приход денег на все развивающиеся рынки после выступления Йеллен, как работы просто — все, ставки повышены, значит, покупай развивающиеся рынки, в том числе и Россию, которую инвесторы сейчас покупать и не хотят. Но есть такое слово надо, и они пришли, и ее и покупают. Приход виден в том, что любая попытка доллара к рублю вырасти воспринимается как возможность этот доллар продать, то есть идет операция carry trade, то есть приходят доллары, продаются в рубль, и этот рубль идет на ОФЗ. Новость по поводу повышения прогноза — это как бы еще одна такая новость, которая этот процесс подстегнула. И вы видите, что нефть не растет. Продолжится ли это на следующей неделе, смею предположить, что ответ — да. Что касается заседания ЦБ, это уже, наверное, никого не волнует, потому что котировки ОФЗ уже учли то, что ставка будет понижаться. И я не удивлюсь, если на том, что ставка будет понижена, мы увидим какую-то фиксацию прибыли от операции прибыли — продай доллар, купи рубль. То есть доллар может и укрепиться. До майских праздников еще целая жизнь. Мы можем еще и укрепиться по рублю и также начать и падать. Под горизонт инвестиций, мягко говоря, неделя. Поэтому я бы не делал прогнозы на май, но пока доллар еще может к рублю припасть, то есть рубль укрепится».

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников считает, что рубль сейчас переоценен.

Сергей Мельников главный аналитик GLOBAL FX:

«Я думаю, что сейчас от района 57 надо ждать очередного роста доллара против рубля. Можно сказать, что у нас боковой диапазон образовался в районе 57-59 рублей. И здесь, конечно, нужно будет смотреть за ситуацией, если, например, нефть будет тестировать отметку 50 вниз, я думаю, что вот это интерес к рублю, он все-таки немножечко остынет. И тогда российская валюта сможет прийти на свое истинное, на данный момент справедливое значение, которое должно составлять порядка 60 рублей за й доллар. То есть рубль сейчас явно переоценен, и не стоит забывать о ближайшем заседании ЦБ РФ, пока нет уверенности, как поведет себя ЦБ. С одной стороны, ждали снижения процентной ставки, но недавно было выступление Путина, когда было совещание с предпринимателями, и тогда, в общем, он предостерег президента от понижения ставки, но на открытии торгов я все-таки жду роста доллара против рубля. Думаю, что рубль свое уже взял на той неделе, и сейчас двигаться дальше — это уже перебор. Более-менее стабильная ситуация будет с российской валютой в районе 60, мы будем наблюдать такие качели — туда-сюда, много факторов будет влиять опять же на это движение».

Есть также мнение, что на наступающей неделе рубль вновь будет получать поддержку в виде повышенного спроса в период налоговых платежей, что будет защищать его от возможных неблагоприятных колебаний цен на нефть.