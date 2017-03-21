Готовимся к отпуску: надо ли сейчас запасаться долларами и евро?

Национальная валюта сейчас стоит на 10-12% больше, чем должна исходя из фундаментальных значений, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов . После заявления министра курс рубля на бирже пошел вниз. По итогу дня доллар и евро подросли примерно на 0,3%.

Сергей Романчук: Если рубль растет, стоит ждать словесных интервенций. Последнее время это правило работает безотказно. За 4 дня доллар подешевел больше, чем на 2 рубля. Повлияло и решение ФРС повысить ставку, и улучшение прогноза кредитного рейтинга России от S&P, и отсутствие спроса на валюту среди участников рынка. Был расчет, что в марте сыграет сезонный фактор, но этого не произошло. Слова министра тенденцию приостановили. Реакцию властей легко объяснить, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках «Металлинвестбанка»

Сергей Романчук, руководитель операций на денежном и валютном рынке «Металлинвестбанка»

«Риторика Силуанова понятна: ему очень хотелось бы видеть курс доллара к рублю повыше, именно на эти 10-15%. Отклонение курса, скажем так, от того, который принято считать фундаментально равновесным, может быть чуть-чуть существенно, продолжаться годами. Сейчас оно обусловлено, на мой взгляд, позиционированием участников рынка излишним количеством долларов у них на счетах при всем при том, что необходимости иметь эти доллары не было».

Такая переоцененность рубля дает Минфину возможность до конца 2016 года купить валюту на сумму не менее миллиарда долларов. Это сверх тех операций, которые он делает для пополнения Резервного фонда. Правда, миллиард долларов от министерства финансов не сделает погоды на финансовом рынке. Разве что на один торговый день может повлиять, копеек на 50. Рынок примерно так и отреагировал на слова министра. Стоит ли последовать примеру министерства и купить валюту для личных целей? Подходящий момент для тех, кому летом она понадобится, например, в отпуске, говорит генеральный директор хедж-фонда Volga-Capital Станислав Машагин:

Станислав Машагин, генеральный директор инвесткомпании «ВОЛГА Капитал»

«Если планируется отпуск, то сейчас неплохое время приобрести валюту. Она, очевидно пригодится. Лучше делать это постепенно и заранее. То, что доллар или евро могут быть ниже, это не просматривается. На этом уровне можем стоять достаточно долго. Если с точки зрения инвестиций или накоплений, я бы постарался держаться подальше от всех валют».

Поскольку летний отдых не за горами, самое время для покупки подешевевших долларов и евро. Вряд ли курс валюты летом сильно опустится. А подорожать может.