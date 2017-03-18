Украина заблокировала себе снижение цен на электричество

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на материалы комиссии, подготовленные к заседанию 23 марта.

До конца года ОРЦ на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 гривен/МВт-ч. Это без учета НДС.