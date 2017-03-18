Топовый iPhone 7 максимально подешевел в России

Самая дорогостоящая модификация iPhone 7 с 256 гигабайтами критические подешевела в России, достигнув по стоимости 50 тысяч рублей. Стартовая цена смартфона составляла 74 990 рублей, сообщило агентство Nation News. Таким образом, флагман Apple подешевел почти на 35%.

Тем не менее в официальном интернет-магазине Apple «семерка» оценивается в 68 990 рублей. Как уточнил сайт Ura.ru, это связано с укреплением курса рубля. В 2017 году уже подешевели флагманы других производителей. Так, продавцы снизили цены на корейский Samsung Galaxy S7 и китайский Xiaomi Mi5.

В скором времени смартфоны Apple обзаведутся новым голосовым помощником. Его выпустит компания Amazon. Помощник под названием Alexa будет работать по аналогии с Siri и поможет хозяину совершать покупки, читать новости, включать музыку. У него также будет своеобразное чувство юмора. Чтобы получить новшество, пользователям потребуется подписка на Amazon.

Однако для поклонников «яблочной» техники есть и плохие новости. После выхода новой операционной системы iOS 11 перестанут работать почти 190 тысяч приложений. Apple решила отказаться от поддержки 32-битный программ, что приведет к сбоям 8% приложений, разработанных для предыдущих операционных систем.