Силуанов прокомментировал улучшение S&P прогноза рейтинга России

Улучшение прогноза S&P по рейтингу России - это высокая оценка мер правительства по снижению зависимости России от внешних факторов, передает РИА "Новости".

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный", — сказал он.

По словам министра, улучшение прогноза — это "высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста".

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз суверенных рейтингов России со "стабильного" до "позитивного".