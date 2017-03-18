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Силуанов прокомментировал улучшение S&P прогноза рейтинга России
Антон Силуанов
Фото: РИА Новости
Улучшение прогноза S&P по рейтингу России - это высокая оценка мер правительства по снижению зависимости России от внешних факторов, передает РИА "Новости".
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный", — сказал он.
По словам министра, улучшение прогноза — это "высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста".
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз суверенных рейтингов России со "стабильного" до "позитивного".
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