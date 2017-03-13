Чубайс подаст жалобу в МВД из-за конфликта вокруг поместья за $40 млн

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пообещал подать жалобу в полицию на вымогательства и клевету против главы компании SFO Concept AD Ильи Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Об этом он написал в понедельник, 13 марта, в своем Facebook.

«Илья когда-то был наемным руководителем моей компании, но затем я ему ее продал. В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой чудесной компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации», — объяснил ситуацию он.

Чубайс также обвинил в сотрудничестве с Сучковым журналиста Олега Лурье , которые сегодня опубликовал расследование, в котором Чубайс обвиняется в легализации средств через перепродажу земельного участка аффилированным с ним компаниям.

К ним присоединился и ведущий «Воскресного вечера» на телеканале «Россия-1» Владимир Соловьев , уточнил он. «Странно, если бы этого не произошло», – подытожил Анатолий Чубайс.

Ранее глава «Роснано» предупреждал о возможном появлении телепередач о своих «происках». «Внимательно следим за руками: всего одно движение и они снова запоют о происках Чубайса», – говорил он. Так Чубайс прокомментировал исследование, в котором сказано, что герои программ Соловьева разделяются на «добро» и «зло», а последних обычно играют иностранцы или «карикатурные персонажи 90-х».

В сентябре прошлого года Forbes писал о потере Чубайсом поместья на Рублевке за $40 млн из-за конфликта с собственником недвижимости — компании SFO Concept AD и его кредиторов. Кредиторы, как указывал Сучков, принуждают его продать участок по заниженной цене ($7–12 млн), а далее его якобы сможет выкупить Чубайс.

Представители главы «Роснано» позднее говорили, что тот продал компанию SFO Concept AD Сучкову в 2013 году. А сам он, хотя и планировал выкупить поместье, но отказался от этой идеи.