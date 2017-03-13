Минфин выступил за увеличение НДС

Глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22% от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость он предлагает увеличить с 18% до 22%. Об этом он рассказал на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП , сообщает РИА Новости.

«Мы считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость», — сказал Силуанов.