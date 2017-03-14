Семь резюме на одну вакансию

В 2017 году рост спроса на рынке труда заметно отстанет от предложения

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в 2017 году темпы роста числа соискателей на российском рынке труда почти втрое обгонят темпы увеличения числа предлагаемых вакансий. В итоге на одну вакансию в среднем будет приходиться 7,2 резюме. Наиболее острая конкуренция среди претендентов на рабочие места прогнозируется в сфере развлечений и массмедиа, а также среди юристов и бухгалтеров. Позитивный тренд -- на фоне замедления инфляции имеющие работу могут рассчитывать на прирост реальной зарплаты.

В этом году на российском рынке труда число рабочих мест вырастет на 8% -- такой прогноз на основании динамики собственной базы вакансий и резюме за последние девять лет дает рекрутинговая компания HeadHunter. Это заметно ниже показателя прироста спроса на новых работников в 2016 году (12%). Число резюме в 2017 году вырастет почти втрое сильнее, чем количество вакансий,-- на 21% (в 2016 году было 12%).

Наибольшее увеличение числа вакансий -- по таким категориям, как "рабочий" (на 23%), "административный персонал" (19%), "управление персоналом" (19%) и IT (17%). Наименьшим рост числа предложений работодателей ожидается в сфере продаж (2%), туризме (5%) и юридической сфере (8%). На 9% должно вырасти число вакансий в банковской сфере, бухгалтерии и строительстве, на 16% -- в производстве. Самый заметный рост спроса на работников -- в крупных городах. На 9% число вакансий может увеличиться в Челябинске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Перми. Минимальный прирост 4% покажут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Москва.

По части предложения рабочих рук более всего потенциальных кандидатов прибавится в категориях "рабочий" (на 31%), "туризм" (23%) и "автомобильный бизнес" (22%). Минимальный прирост числа соискателей ожидается по части продаж (7%), административного персонала (8%) и банков (10%). По оценке HeadHunter, такое соотношение числа вакансий и резюме приведет к приросту конкуренции между соискателями -- если в 2016 году на одну вакансию приходилось 6,5 активного резюме, то в 2017-м этот показатель вырастет до 7,2. Наиболее высокая конкуренция ожидается в сфере развлечений и массмедиа, среди юристов и бухгалтеров.

Схожие оценки дает и рекрутинговый портал Superjob -- по мнению аналитиков компании, в 2017 году количество вакансий может увеличиться на 5%. При этом уже в 2018 году может начаться сокращение предложений по отдельным категориям сотрудников, в том числе на низкоквалифицированных на 5% ежегодно (подробнее см. "Ъ" от 23 декабря 2016 года).

Что касается прироста зарплат, то, по оценке HeadHunter, в 2017 году компании планируют поднять зарплату работникам на 8% -- с учетом цели ЦБ по инфляции 4%, в реальном выражении это будет означать четырехпроцентное увеличение. Возможность положительных изменений на российском рынке труда косвенно фиксируют и эксперты РАНХиГС : по данным их последнего мониторинга социально-экономического положения РФ, в феврале показатель реальной зарплаты начал "медленный, но стабильный подъем". По мнению Игоря Полякова из ЦМАКПа, в 2017 году зарплаты могут показать небольшой прирост (до 3% фонда оплаты труда в реальном выражении) после стабилизации в четвертом квартале 2016 года, но рост реальных доходов не превысит 2%.

Не стоит ждать больших изменений и по части компенсационных пакетов работникам -- хотя период активной оптимизации расходов 2014-2015 годов (сокращение предоставления добровольной медстраховки, обучения и питания) закончился, компании пока не спешат расширять список привилегий для сотрудников. Например, в ближайшее время начать предоставлять работникам корпоративную пенсионную программу планируют только 5% предприятий (подробнее см. "Ъ" от 13 февраля).

Анастасия Мануйлова