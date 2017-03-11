Турецкая жвачка «Love is...» официально возвращается в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на поставки в Россию жевательной резинки из Турции, следует из текста постановления от 9 марта 2017 года, опубликованного на сайте правительства.

Ввоз жевательной резинки турецкого происхождения был запрещен территорию России с 1 января 2016 года постановлением правительства №1296 от 30 ноября 2015 года. Жевательная резинка «Love is...» производится на турецком предприятии Dandy Sakiz.

В 2007 году фабрику купила кондитерская корпорация Cadbury Schweppes. Затем саму Cadbury выкупила американская Kraft Foods, а в 2015 году Craft в свою очередь слилась с концерном Heinz, и турецкий актив не вошел в периметр сделки

Представитель объединенной Kraft Heinz сообщил RNS, что фабрика Dandy Sakiz компании не принадлежит, и на момент объединения с Heinz Company компания Kraft Foods ей уже не владела.

В апреле 2012 года «Известия» писали, что получить право на производство мороженого под брендом «Love is...» пытался «Кировский хладокомбинат».

В пятницу управляющий «Кировским хладокомбинатом» Игорь Шехирев рассказал RNS, что турецкая компания не передала им права на производство. «Отказали и все», - сказал он. По его словам, на момент проведения переговоров турецкая компания была единственным владельцем прав на бренд.