ЕЦБ прекратит девальвацию евро

Со следующего месяца Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекращает программу TLTRO, благодаря которой за последние два года евро был девальвирован на 20%, сообщает Bloomberg.

В четверг, 9 марта, в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги косвенно подтвердил, что организация отказывается от программы. По словам неназваных источников издания, речь идет именно о кредитах TLTRO.

Драги заявил, что организация «готова использовать все доступные инструменты для смягчения условий кредитования в зоне евро».

В рамках программы TLTRO банкирам предлагают кредит от 2 до 4 лет под 0% годовых. Такие операции организация проводит раз в квартал.