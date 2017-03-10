Минэкономразвития нашло новый способ стимулировать копить на пенсию

Минэкономразвития обсуждает возможность снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. То есть, чем больше средств с зарплаты работник сам будет откладывать на свою пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ. Так ведомство пытается стимулировать россиян копить на пенсию, сообщают «Ведомости».

По словам источника издания, система «индивидуального пенсионного капитала» должна заменить государственную накопительную систему. Вместо работодателя она будет пополняться работниками самостоятельно.

Например, если откладывать 10% зарплаты на пенсию, то и ставка НДФЛ будет равна 10%. У тех, кто откладывает 4% зарплаты на будущую пенсию, сохранится 13% ставка. Для тех же, кто совсем откажется от накопления она поднимется до 15%.

Но пока инициатива только обсуждается, расчеты еще не окончательные.