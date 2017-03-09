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Курс доллара превысил 59 руб. на фоне дешевеющей нефти
Курс доллара к рублю на торгах Московской биржи вырос на 92 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 59,1 руб. на фоне дешевеющей нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Последний раз курс доллара был выше 59 руб. 3 марта 2017 года.
Секрет фирмы объясняет, кому не выгодно укрепление рубля.
Полный прогноз курсов валют смотрите на Рамблер/финансах.
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