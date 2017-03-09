"Рособоронэкспор": запрет Пентагону на работу российской организацией действует давно

Запрет Пентагону на сотрудничество с "Рособоронэкспортом" введен уже давно, накануне он был упомянут в связи с утверждением финансирования минобороны США до осени этого года. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель российского спецэкспортера вооружений.

Так представитель "Рособоронэкспорта" прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США , которая в среду приняла законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год. Документ запрещает министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

"Дело в том, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 года", - сказал собеседник агентства.