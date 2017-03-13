Спрос на вторичное жилье в столице рухнул вдвое

В Москве спрос на вторичное жилье в феврале упал вдвое. Эксперты называют количество обращений клиентов к риэлторам «аномально низким». Об этом сообщает аналитический центр «Инком-Недвижимость»

По сравнению с февралем 2016 года количество обращений клиентов к риэлторам уменьшилось в 2,3 раза, тогда как обычно последний месяц зимы – один из самых активных в году на рынке вторичного жилья. В целом спрос на рынке недвижимости уменьшился в три раза – до минимальных показателей за 10 лет.

Специалисты называют основным фактором падения спроса уменьшение доходов россиян. Собственники квартир не могут реализовать свои квартиры по запрошенной цене, однако на понижение стоимости также не соглашаются. Такая ситуация создает избыточное предложение, который мешает росту цен в будущем.

Среди негативных факторов, влияющих на рынок недвижимости, аналитики также называют укрепление рубля. В 2016 году потенциальные покупатели, предпочитающие хранить сбережения в валюте, понесли сильные потери на разнице курсов.

В среднем срок ожидания покупателей квартиры увеличился с 2 до 4 месяцев. Большинство квартир продается со скидкой – количество таких сделок выросло с 35% до 80%. По данным исследования, в течение ближайших двух лет цены на жилье будут падать на 5-7% в год.