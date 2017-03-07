«Урвать, и трава не расти»: разрыв доходов россиян достиг пика

Согласно данным аналитического центра при правительстве РФ разница между доходами богатых и бедных россиян достигла своего пика, сообщает «МК»

Сотрудники центра подготовили бюллетень, где привели данные о доходах граждан России. Оказалось, что доходы 10% самых бедных россиян меньше в 14 раз, чем доходы у 10% богатых.

Ситуация объясняется тем, что у состоятельных россиян личные капиталы – это вклады в активы, например, акции, облигации и недвижимость. Также, по словам заместителя гендиректора «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, в 2016 году рубль начал укрепляться, а фондовый рынок расти.

«Долларовый индикатор российского рынка акций — индекс РТС — прибавил 50%. Понятно, что состояние многих владельцев бизнеса из-за этого укрепились, даже если их бизнес не развивался», — сказал он.

Однако эксперт отметил, что разрыв будет увеличиваться и дальше.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев рассказал, что ответственность за разницу лежит на государстве.

«В свое время оно могло перераспределить доходы, получаемые от высоких цен на сырье, в пользу бедных слоев, но не сделало этого. Ситуацию усугубляет и неэффективность корпоративного управления. Многие отечественные топ-менеджеры продолжают вести себя как временщики – урвать, а дальше хоть трава не расти», - сказал Николаев.