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Bloomberg: Россия вышла из 20-летней рецессии
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg
Россия вышла из 20-летней рецессии на несколько кварталов раньше, чем предполагал Банк России, сообщает Bloomberg.
Этому способствовало перераспределение военных расходов, а также цен на нефть.
Нефть российской марки Urals стоила около 53 долларов в течение первых двух месяцев 2017 года. При этом в планах по расходам стоимость барреля планировалась на сумму около 40 долларов.
Отмечается, что российская экономика пойдет вверх, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение ослабить санкции. Большинство опрошенных изданием экономистов предположили, что российская валюта в этом году может подняться на 5-10% и на 0.5% в следующем.
«Данные за январь говорят о том, что Россия может начать процесс восстановления уже в 2017 году. Так, в январе в экономике наблюдалось значительное повышение активности, связанное с укреплением рубля, снижением инфляции и повышением внутреннего спроса», — сказал специалист компании ING Groep NV Дмитрий Полевой.
«В 2016 году рост в неэнергетических секторах стал приятным сюрпризом. Для изменения структуры экономики рост в неэнергетических секторах имеет более важное значение, чем рост цен на нефть и производство», - сказал старший стратег Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский.
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