"Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах

«Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету», — сообщил Калмыков.

Калмыков добавил, что пассажиры передают мусор бортпроводникам, а не оставляют его в кармашках кресел. Ранее представители авиакомпании «Победа» заявили, что будут обучать бортпроводников боевым искусствам, чтобы не прибегать к услугам охранных предприятий и не повышать цены на билеты.