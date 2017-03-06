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"Победа" зашьет кармашки в пассажирских креслах
Авиакомпания «Победа» зашьет карманы в пассажирских креслах. Это поможет сократить время уборки салона. С таким заявлением выступил генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков. Его слова передает РИА Новости.
«Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету», — сообщил Калмыков.
Калмыков добавил, что пассажиры передают мусор бортпроводникам, а не оставляют его в кармашках кресел. Ранее представители авиакомпании «Победа» заявили, что будут обучать бортпроводников боевым искусствам, чтобы не прибегать к услугам охранных предприятий и не повышать цены на билеты.
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