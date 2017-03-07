«Урвать, и трава не расти»: разрыв доходов россиян достиг пика

Аналитический центр при правительстве РФ выпустил бюллетень, где приведены данные о доходах россиян «в период выхода экономики из рецессии». Статистика свидетельствует: в 2016 году, когда чиновники уже вовсю рапортовали о постепенном преодолении кризиса, пропасть между обеспеченными слоями населения и малоимущими только росла. В итоге доходы 10% самых бедных россиян оказались в 14 раз меньше, чем у 10% их богатых соотечественников.

Как считают эксперты, социальное неравенство объясняется тем, что состояние откровенно богатых людей основано на вкладах в активы — акции, облигации и недвижимость, тогда как бедным приходится довольствоваться одной зарплатой.

В целом бюллетень, выпущенный Аналитическим центром при правительстве, «настроен» на оптимистический лад. В 2016 году (данные за III квартала) рост номинальной заработной платы россиян ускорился с 5,1% до 7,8%, что позволило добиться средних окладов по стране на уровне 36,7 тыс. рублей. Кроме того, почти на 1% выросли соцвыплаты, а доля бедного населения снизилась c 14,1% до 13,9%.

Но в то же время значительно сократился объем сбережений населения. Число тех, кто продолжает располагать какими-либо накоплениями сократилось на треть - с 55% до 40%. В свою очередь, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума выросла с 13,3% до 13,9%. Это привело к тому, что около трети наших соотечественников, как и год назад, когда кризис был в самом разгаре, а доллар стоил 77 рублей, продолжают считать свое материальное положение «плохим» и даже «очень плохим». И это несмотря на то, что сегодня «американец» стоит почти на 20 рублей меньше — 58-59 рублей. Все это привело к росту социального неравенства.

Одна из методологий была основана на так называемом коэффициенте «фондов»- соотношении между средними значениями доходов наиболее и наименее богатых 10-процентных групп населения.

По данным за 9 месяцев 2016-го он составил 14,3, что на 0,1 выше, чем за тот же период 2015-го. Другими словами, доходы 10% самых богатых людей страны более чем в 14 раз превышают заработок 10% самых бедных, даже несмотря на то, что число последних у нас намного больше. Для сравнения, аналогичная разница в Голландии и Норвегии — менее 2 раз.

По мнению заместителя гендиректора «ФИНАМ» Ярослава Кабакова , такая ситуация складывается в связи с тем, что у большинства состоятельных россиян, а в особенности — у «сверхбогатых», личные капиталы — это, прежде всего, акции производственных предприятий и финансовых институтов. «В 2016 году рубль укреплялся, а фондовый рынок вырос. Долларовый индикатор российского рынка акций — индекс РТС — прибавил 50%. Понятно, что состояние многих владельцев бизнеса из-за этого укрепились, даже если их бизнес не развивался», — подчеркивает эксперт.

По словам Кабакова, в будущем разрыв между бедными и богатыми жителями России лишь продолжит расти. Причем сильнее всего пострадают то, кто пока причисляет себя к среднему классу. За последние два года количество таких людей в России сократилась на 14 млн человек — с 61% до 51% от общего числа населения.

По данным социологов, большую часть доходов население тратит на еду (38%), ЖКХ (16%) и одежду (10%). То есть две трети заработка уходит на предметы первой необходимости. Исходя из зарплаты в 36 тысяч рублей, на товары долгосрочного пользования остается не более 14 тысяч. О таких признаках западного представителя среднего класса — личного дома, дорогой машины, солидных сбережений — нашим «средним» остается только мечтать.

«Ответственность за такой расклад, безусловно, несет государство, — отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев . — В свое время оно могло перераспределить доходы, получаемые от высоких цен на сырье, в пользу бедных слоев, но не сделало этого. Ситуацию усугубляет и неэффективность корпоративного управления. Многие отечественные топ-менеджеры продолжают вести себя как временщики – урвать, а дальше хоть трава не расти.

«Что касается разрыва между бедными и богатыми, то, не думаю, что в ближайшие годы нас ждут кардинальные перемены. Судя по всему, наши чиновники до сих пор так и не решили, что важнее: чтобы не было бедных или чтобы не было слишком богатых», — отмечает Ярослав Кабаков.