Названа средняя стоимость коттеджа в Крыму

Аналитики онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир» посчитали, что за последний год стоимость коттеджей в Крыму упала на 2,2%. Средняя стоимость частного дома на полуострове составляет около 10,6 миллионов рублей, сообщает РБК

Генеральный директор Мира квартир» Павел Луценко заявил, что причина спада заключается "в неоднозначном политическом статусе полуострова, правовой неопределенности крымских объектов, а также в сложности с оформлением собственности и неудовлетворительном состоянии инфраструктуры".

Наибольшее снижение цены произошло в Ялте, где цена упала на 5%. В Симферополе часные дома подешевели на 4,7%, а в Севастополе на 4,8%.

Самым дешевым городом стала Керчь, где сейчас частный дом стоит около 5 млн рублей.

При этом стоимость жилья на курортах Краснодарского края выросла на 2,6%. Больше всего цены выросли в Сочи (на 5,6%), в Анапе (3,7%) и в Геленджике (2,6%).