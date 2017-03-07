России хватит нефти и газа более чем на 50 лет - Новак

Россия обеспечена нефтью и газом еще как минимум на 50 лет. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак , выступая в Хьюстоне на энергетической конференции CERAWeek.

«Я хочу сказать, что у нас в России большие запасы углеводородов: нефти, газа и угля... В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет, и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе, в Арктике», - отметил глава Минэнерго РФ

По его словам, наши энергетические компании сейчас находятся в более выгодных условиях по сравнению с зарубежными конкурентами. Себестоимость добычи составляет в среднем от 10 до 15 долларов за баррель, а мировые цены в последние месяцы не опускаются ниже 50-ти долларов.