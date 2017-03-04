Цена на газ для Белоруссии выросла до $141 за тысячу кубов, сообщили СМИ

Стоимость российского газа для Белоруссии с 1 января составляет 141,1 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году, следует из письма заместителя председателя правления "Газпрома" Валерия Голубева к министру энергетики РФ Александру Новаку , имеющемуся в распоряжении РБК. Его подлинность изданию подтвердили чиновники Минэнерго и Белоруссии.

По данным издания, в письме от 25 января Голубев ответил на доводы Минэнерго Белоруссии о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл​ стоимость газа для Белоруссии в 2017 году. Так, согласно документу, газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тысячи российских рублей за тысячу кубометров), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году (99,93 доллара за 1 тысячу кубометров), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 российских рублей за доллар) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%).

В итоге цена на газ достигает 141,11 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% выше уровня 2016 года (132 доллара за тысячу кубометров).

Как отмечает издание, представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов от комментариев также отказался.

По данным РБК, в письме отмечается, что действие соглашения о формировании цен на газ между странами от 9 декабря 2010 года приостановлено после создания Европейско-азиатского экономического союза и заключения договора о ЕАЭС 25 мая 2014 года.

"Стороны договорились стремиться к достижению равнодоходных цен на газ на своих территориях без привязки к конкретным срокам. Согласно статье 104 договора ЕАЭС, формирование общего рынка газа должно быть завершено к 1 января 2025 года", — приводит издание слова Голубева.

Кроме того, новое соглашение, по мнению "Газпрома", не обязывает его предоставлять белорусской стороне свои расчеты равнодоходной цены. Сам термин претерпел изменения: "равнодоходные цены на газ для газопотребляющих государств — членов ЕАЭС определяются исходя из рыночной оптовой цены производителя газа газодобывающего государства". Поэтому, согласно документу, "Газпром" просит главу российского Минэнерго содействовать погашению Белоруссией долга за газ.

Источник издания в Минэнерго Белоруссии, знакомый с содержанием запроса своего ведомства в "Газпром", отметил, что по условиям межправительственного соглашения двух стран по поставкам газа, "Газпром" и его белорусские контрагенты решают спорные вопросы через министерства энергетики двух стран. Из письма Голубева Новаку следует, что в конце декабря монополия получила запрос белорусского Минэнерго о том, что с 1 января 2015 года цена на газ для Белоруссии не должна превышать уровень рыночной, как предусмотрено в статье соглашения о формировании цен на газ. Но отвечать напрямую в белорусское Минэнерго "Газпром" не уполномочен, объяснил РБК белорусский чиновник.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов. На инвестиционном форуме в Сочи Новак заявил РБК, что компромисс с Белоруссией возможен после погашения ею долга.

РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.