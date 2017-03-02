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«Газпром» предупредил россиян о росте цен на газ

«Газпром» предупредил россиян о росте цен на газ
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Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что в компании прогнозируют рост регулируемых цен на свой газ в России на 3-3,5 процента, что будет ниже уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Круглова, цены на газ вырастут в «последующие годы». «Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции», - подчеркнул он.
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