«Газпром» предупредил россиян о росте цен на газ

По словам Круглова, цены на газ вырастут в «последующие годы». «Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции», - подчеркнул он.