Доллар отреагировал на заявление Минфина

Курс доллара упал на фоне сообщений Минфина РФ о покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. После 12.00 мск он снизился до 58,66 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее Минфин заявил, что в марте закупит валюту на 70,5 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты в эквиваленте будет равен 3,2 млрд руб.

До сообщений ведомства курс доллара впервые с 9 февраля превысил отметку в 59 рублей. Однако после 12.00 он упал относительно закрытия торгов в четверг на 14 копеек до 58,60 руб.