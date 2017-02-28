Минтруд предложил в апреле повысить пенсии

Министерство труда предложило с 1 апреля провести индексацию пенсий, увеличив их на 1,5% (129 рублей). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта отмечают в пояснительной записке, что прожиточный минимум пенсионера в 2016 году составил 8081 рубль. За год этот показатель вырос на 1%.

Индексация приведет к повышению уровня пенсионного обеспечения 3,9 миллиона пенсионеров. В случае, если предложение ведомства будет одобрено правительством, средний размер пенсии составит 8774 рубля.

В то же время средний размер пенсий по инвалидности военнослужащих составит 12 343 рубля, а средний размер пенсии по потери кормильца семьям военнослужащих составит 10 462 рубля. На индексацию пенсий будет потрачено порядка 5 миллиардов рублей до конца 2017 года.