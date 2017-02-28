Минтруд предложил в апреле повысить пенсии

Размер социальных пенсий в стране с 1 апреля текущего года предлагается проиндексировать, увеличив их на 1,5 процента (129 рублей).

Проект постановления, подготовленного Минтруда , размещен сегодня на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечают в пояснительной записке инициаторы законопроекта, величина прожиточного минимума пенсионера в стране за прошлый год составила 8 081 рубль. За год индекс роста этого показателя составил чуть более 1 процента.

В результате индексация, которую предлагается провести с 1 апреля, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона являются получателями социальных пенсий.

Если предложения министерства будут одобрены правительством, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 774 рубля. В то же время средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12 343 рубля, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 155 рублей - до 10 462 рублей.

При этом общие расходы на индексацию пенсий составят 545,3 миллиона рублей в месяц или около 5 миллиардов рублей до конца 2017 года.