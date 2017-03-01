ЦБ рискнул процентом

Оживления потребительского кредитования в ближайшее время, вероятно, ждать не придется. ЦБ снизил для банков минимальный уровень полной стоимости кредита (ПСК), при котором применяются повышенные коэффициенты риска. В результате выдавать кредиты с полной стоимостью выше 35% годовых для банков теперь нерентабельно. Но потенциальным заемщикам радоваться рано: по сравнительно низким ставкам кредиты получат лишь супернадежные клиенты. А вот число отказов тем, кто мог бы рассчитывать на кредиты по более высоким ставкам, вырастет.

Вчера Банк России сообщил об изменении шкалы коэффициентов риска по потребительским кредитам, выданным с 1 марта 2017 года. Проект изменений был опубликован в феврале (см. "Ъ" от 6 февраля). С тех пор банкиры надеялись убедить регулятора не вводить ужесточений. Последняя попытка была предпринята примерно неделю назад. По словам источников "Ъ", около 20 крупнейших участников рынка потребкредитования направили в ЦБ письмо, в котором изложили свое несогласие с изменением взвешивания рисков. "Если коротко, то банковское сообщество пытается донести до ЦБ, что такой подход приведет не к снижению рисков, а к давлению на капитал и ограничению кредитования",-- говорит один из собеседников "Ъ".

Ответ ЦБ дал вчера. "В настоящее время этот документ находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации ...-- отмечается в сообщении ЦБ.-- Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований". По словам партнера "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игоря Дубова , в Минюст документ направляется, когда уже принят ЦБ и прошел все стадии согласования. Таким образом, регулятор поставил точку в дискуссии с банкирами. В Банке России не ответили на запрос "Ъ".

ПСК включает все обязательные платежи по кредиту. В зависимости от уровня ПСК кредиты учитываются при расчете достаточности капитала банков с определенным коэффициентом риска. Сейчас рублевые кредиты с ПСК 25-35% взвешиваются с коэффициентом 1,1, с ПСК 35-45% -- 1,4, с ПСК 45-60% -- 3, от 60% действует запретительный коэффициент 6. Новый диапазон: коэффициент 1,1 при ПСК 20-25%, 1,4 -- 25-30%, 3 -- 30-35% и 6 -- для кредитов с ПСК свыше 35%.

Борьбу за сохранение действующих условий банкиры ведут с прошлого года. О планах сдвинуть вниз диапазон ПСК для потребительских ссуд, при котором применяются повышенные коэффициенты риска, ЦБ объявил в ноябре 2016 года. Хотя тогда речь шла о гораздо менее жестких изменениях, банкиры высказались против. Было проведено несколько встреч с ЦБ, но понимания достигнуто не было, появился даже более жесткий вариант, об утверждении которого вчера и сообщил ЦБ, говорит собеседник "Ъ" из числа крупных банков. "Мы надеялись, что ЦБ прислушается к мнению рынка, у банков просто нет излишков капитала, чтобы кредитовать заемщиков даже со средним уровнем риска при новом подходе",-- добавляет другой источник "Ъ". "Суперхороших клиентов не так много, и не все они хотят брать кредиты, а те, кто хотели, в основном уже взяли. Есть менее надежные -- те, кому можно было бы дать кредит под больший процент, но при таких коэффициентах риска это слишком большая нагрузка на капитал,-- продолжает собеседник "Ъ".-- Складывается впечатление, что ЦБ просто не хочет допустить оживления потребительского кредитования".

А вот банки как раз готовы начать кредитовать. Согласно данным ЦБ, рынок потребительского кредитования показывал отрицательную динамику два года подряд (в 2016 году объем необеспеченных розничных ссуд сократился на 3,1%, в 2015-м -- на 12,4%). Рейтинговое агентство АКРА прогнозировало повышение риск-аппетитов банков и ослабление требований к заемщикам, что могло бы обеспечить рост в потребительском кредитовании 5-7% в 2017 году (см. "Ъ" от 27 февраля). "Сейчас в целом на рынке есть ощущение, что ситуация стабилизировалась и можно постепенно возвращаться к докризисным требованиям к заемщикам, то есть повышать риск-аппетит и выходить на аудиторию, которая готова кредитоваться по более высоким ставкам",-- говорит начальник отдела портфельного риск-анализа Альфа-банка Сергей Турищев. Однако, по его мнению, ЦБ со своей стороны дает рынку сигнал, что стремление кредитовать с высоким уровнем риска и компенсировать риск ценой должно быть обеспечено собственным капиталом, что неприемлемо для банкиров с позиции бизнес-модели, предполагающей использование существенного финансового рычага.

Таким образом, оттепель на рынке потребительских кредитов не наступит, кредиты будут доступны все тем же заемщикам, но по более низким ставкам, а остальным придется обходиться своими силами, заключают участники рынка.