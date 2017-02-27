Силуанов захотел вытащить деньги россиян из-под подушек

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает на покупку россиянами облигации федерального займа на «так называемые деньги из-под подушек», а не на средства, которые хранят на банковских депозитах, сообщает «Лента.ру»

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся, поэтому чем дольше человек хранит ОФЗ, тем выше размер ее доходности.

Глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский пояснил, что купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. В первый год доходность составит 7,5%, а на третий год она увеличится до 10,5%. Средняя ставка за три года составит 8,5%.

По словам Силуанова, облигации будут выпущены на три года. По истечении года будет возможно досрочное погашение бумаг без потери дохода.

В декабре 2016 года Силуанов говорил, что облигации федерального займа для населения Минфин намерен разместить до апреля 2017 года.