Голодец рассказала о МРОТ и о повышении зарплат

Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, вице-премьер РФ Ольга Голодец заметила, что стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров.

Ольга Голодец: Главным препятствием роста производительности труда стало резкое уменьшение инвестиций в российскую экономику

По мнению Ольги Голодец, главным препятствием роста производительности труда стало резкое уменьшение инвестиций в российскую экономику. Иными словами, у предпринимателей отсутствуют какие-либо стимулы для постоянного технического перевооружения производства.

Вице-премьер также отметила, что к такому явлению привела следующая причина – в России появилось много дешевой, имеющей заниженную стоимость рабочей силы. И последняя не соответствует нынешнему уровню квалификации российских работников, пишет «Русская планета».

Голодец напомнила, что сегодня у 4,9 миллиона россиян зарплата находится на уровне МРОТ, который ниже установленного прожиточного минимума.

«Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», - уверена Ольга Голодец.

Она также напомнила, что высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам.