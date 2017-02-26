ЦБ перестал заказывать чеканку монет меньше рубля

В России теряют популярность разменные монеты, поэтому их будет чеканить только один монетный двор – Московский. Санкт-Петербургский монетный двор будет выпускать исключительно памятные изделия из драгоценных металлов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на гендиректора Гознака Аркадия Трачука.

Петербургский двор находится в Петропавловской крепости, что затрудняет регулярную перевозку тысяч тонн металла, необходимых для изготовления разменных монет. Кроме того, монеты теряют популярность и постепенно исчезают из оборота.

«Поддержание двух равно-компетентных монетных дворов при равном наборе оборудования, нам просто не нужно сегодня. Потребность в монетах уменьшилась в разы. Относительно даже периода пятнадцати лет назад», - сказал Аркадий Трачук