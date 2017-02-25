Рублю предсказали резкое падение

Взлет и падение ожидают рубль в марте. Российская валюта сначала укрепится до уровня в 53 рубля за доллар, а затем рухнет, вернувшись к отметке в 58. Такой прогноз сделала аналитик департамента Альпари Анна Кокорева , передает «Российская газета»

По ее словам в первой половине марта рубль продолжит укрепляться и достигнет значений в 53 за доллар и 55 за евро. Однако затем произойдут события, которые значительно изменят ситуацию на бирже. Это заседание ФРС США 15 марта и заседание ЦБ РФ 24 марта 2017 года.

Американцы могут поднять ставку, а ЦБ РФ, напротив, - понизить на 0,5%. В итоге доллар начнет укрепление, а давление на рубль увеличится.

«Повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 53 рубля и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 рублей. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 рублей к отметкам 60-61 рубль», - делает вывод аналитик.