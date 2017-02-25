В марте рубль ждет новое укрепление, а потом резкое падение

По итогам февраля европейская и американская валюты показали снижение. Российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 4 процента, по отношению к евро - на 7 процентов. Что ждет рубль на следующей неделе и в марте, "Российской газете" рассказала Анна Кокорева , замдиректора аналитического департамента Альпари.

После длинных праздничных выходных и до конца месяца движение вверх продолжится. И в начале марта рубль будет находиться в сильной позиции. Причин для позитивной динамики отечественной валюты несколько. Ключевыми из них являются стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ и неоцененность рубля как валюты в принципе.

Еще в прошлом году эксперты ведущих финансовых домов назвали рубль, одной из самых привлекательных валют для инвестирования среди развивающихся стран. Однако тогда в укрепление рубля почти никто не верил. Но улучшение ситуации внутри страны и за ее пределами, наконец, позволило спекулянтам добиться справедливой стоимости российской валюты.

Ключевые макроиндикаторы показывают существенные улучшения в российской экономике. Так, по итогам 2016 года снижение ВВП составило всего 0,2 процента (предварительная оценка Росстата ).

Инфляция по итогам января в годовом исчислении сократилась до 5 процентов и продолжает снижаться. Индексы деловой активности в промышленном производстве и сфере услуг также держатся на высоких отметках. Единственной проблемой, которая тяготит рубль и правительство, остается дефицит бюджета на уровне 3,2 процента ВВП (прогнозное значение).

Чтобы помочь бюджету, не допустить серьезных колебаний на валютном рынке, а также сдержать укрепление рубля, в феврале было принято бюджетное правило, которое устанавливает порядок покупки и продажи валюты на внутреннем рынке для Минфина РФ при тех или иных ценах на нефть. Однако, несмотря на то, что ЦБ РФ по поручению Минфина начал покупку валюты на внутреннем рынке в феврале, это никак не отразилось на динамике пар.

Объемы покупок слишком малы, чтобы существенно сдвинуть рубль. Кроме того, стабильные цены на нефть наряду с позитивной макростатистикой оказывают серьезную поддержку рублю, и этот фактор по своей силе перекрывает интервенции ЦБ РФ.

Нефть марки Brent уже несколько недель подряд торгуется в районе отметок 55-57 долларов за баррель. По итогам января ОПЕК опубликовала отчет, где продемонстрировала исполнение соглашения, хотя и не полностью. Также рынок нефти поддержали слухи о намерениях картеля продлить соглашение. В итоге прогнозы экспертов стали сбываться, рубль продолжил укрепление. Названные факторы обеспечат стабильность отечественной валюте и в марте. Мы предполагаем, что пара доллар/рубль может снизиться до уровня 53 рубля, а пара евро/рубль - до отметки 55 рублей.

Основными событиями, которые существенным образом могут повлиять на ход торгов станут заседание ФРС США 15 марта и заседание ЦБ РФ 24 марта 2017 года. Первое грозит рублю повышением процентных ставок, и в итоге доллар начнет укрепление, а давление на рубль увеличится. В Минфине, наконец, вздохнут с облегчением.

В последнем выступлении глава Федрезерва Джанет Йеллен открыто заявила, что дальнейшее промедление с ужесточением денежно-кредитной политики приведет к рецессии в экономике США. Это означает, что ставку поднимут в ближайшее время. Однако ослабевать к доллару будет и евро, а значит, рубль сохранит более сильные позиции по отношению к европейской валюте. От заседания ЦБ РФ также можно ожидать решительных действий. Как было сказано, сильный рубль вредит бюджету, увеличивает его дефицит. Чтобы сдержать рост российской валюты регулятор может понизить ставку на 0,5 процента. Вероятность этого события высока. Это пойдет на пользу не только бюджету, но и поддержит предпринимателей и банки. Инфляционные риски снижаются, поэтому у ЦБ появилось пространство для маневров.

Таким образом, повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 53 рублей и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 рублей. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 рублей к отметкам 60-61 рубль.