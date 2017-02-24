В кабмине Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу

Минэнерго Белоруссии сообщило, что решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне. Об этом сказал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, передает "БелТА".

Потупчик подчеркнул, что принципиально важно выполнить все нормы, заложенные в подписанном договоре о ЕАЭС, в том числе создание равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

"В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем", - сказал министр энергетики страны.

По его словам, все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на том, чтобы власти Белоруссии погасили долги за газ в полном объеме.