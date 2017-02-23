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ВТО отклонила апелляцию России в споре с ЕС об импорте свинины

ВТО отклонила апелляцию России по «свиному делу»
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Россия применила экстренные меры по запрету импорта свинины из стран Евросоюза в конце января 2014 года из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней в Польше и Литве. ЕС посчитал, что этим Россия нарушила режим свободной торговли и в феврале 2014 года подал иск против России в ВТО.
Позднее ВТО поддержала Евросоюз в споре с Россией по поводу ограничений, наложенных на ввоз в РФ европейской свинины и ее субпродуктов, в связи с чем Россия подала апелляцию.
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